Ученица Этери Тутберидзе 10-летняя фигуристка Вероника Жилина два раза упала в шоу на Первом канале «Ледниковый период. Дети».

Спортсменка выступала под саундтрек из кинофильма «Агенты Анкл». Она упала с тройного лутца, а затем с тройного флипа, который должен был состояться в каскаде. Однако, Жилина хорошо исполнила двойной аксель.

Отметим, Спортсменка тренируется в группе Этери Тутберидзе в школе Самбо-70. В отборочном этапе турнира Жилина выбрала себе в наставники Илью Авербуха.

В отборе под песню Sia «Chandelier» Жилина исполнила каскад из тройных лутца и тулупа, а также двойной аксель.

Напомним, в прошлом сезоне шоу у Ильи Авербуха в команде зрители могли наблюдать другого ученика Тутберидзе, Арсения Федотова, который в итоге и стал победителем программы.