В матче 33-го тура испанской Примеры «Хетафе» дома одержал разгромную победу над «Севильей» со счетом 3:0.

В составе хозяев дубль оформил Хорхе Молина. Первый мяч он забил на четвертой добавленной к первому тайму минуте с пенальти, второй гол Молина забил на 53-й минуте. Еще один мяч на счету Хаиме Маты, который отличился на 35-й минуте.

Отметим, на третьей добавленной к первому тайму минуте за вторую желтую карточку был удален крайний защитник «Севильи» Серхио Эскудеро, а на 74-й минуте прямую красную карточку получил защитник «Хетафе» Джене Даконам.

После 33 матчей «Хетафе» набрал 54 очка и поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице чемпионата Испании, «Севилья» опустилась на пятую позицию, в активе команды 52 балла.

Следующий матч «Хетафе» проведет 25 апреля дома против мадридского «Реала», «Севилья» в этот же день примет «Райо Вальекано».