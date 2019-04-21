Французский «Пари Сен Жермен» досрочно завоевал титул чемпиона страны.

Это произошло после того, как ближайший преследователь парижан «Лилль» не смог в матче 33-го тура победить на выезде «Тулузу». Матч закончился со счетом 0:0.

«Лилль» набрал 65 очков и уже не сможет догнать «ПСЖ» , столичная команда идет на первом месте в турнирной таблице с 81 очком, имея игру в запасе.

Отметим, «ПСЖ» выиграл лигу во второй раз подряд. Клуб завоевал восьмой чемпионский титул, сравнявшись по числу трофеев с «Монако» и «Нантом». Девятикратным чемпионом Франции становился «Марсель», десятикратным — «Сент-Этьен».

Напомним, ранее туринский «Ювентус» в восьмой раз подряд выиграл чемпионат Италии по футболу. В матче 33-го тура Серии А «Ювентус» на своём поле принимал «Фиорентину» и одержал волевую победу со счётом 2:1. Победа позволила «Ювентусу» набрать 87 очков и обеспечить себе первое место в чемпионате.