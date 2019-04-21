Первый тренер голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова Алексей Чистяков поделился мнением о перспективах футболиста.

По словам Чистякова, преемником Акинфеева Сафонова называть рановато, должна быть стабильность. Он отметил, что Акинфеев заиграл в более молодом возрасте, плюс у него была, есть и будет стабильность. Чистяков считает, что у Сафонова есть хорошие данные, талант, но о том, что Матвей – преемник Акинфеева, можно будет говорить тогда, когда он станет стабильным.

«В будущем он может стать не только преемником Акинфеева, но и выйти на уровень выше, чем у Игоря», — сказал тренер вратарей, слова которого приводит «Чемпионат».

Напомним, «Зенит» на выезде победил «Краснодар» со счетом 3:2, победный гол в матче в дополнительное время забил Артём Дзюба.