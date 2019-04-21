В матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ петербургский «Зенит» дома потерпел поражение от краснодарского «Локомотива-Кубани» со счетом 78:94 (18:25, 25:27, 12:28, 23:14).

Наибольшую результативность в матче продемонстрировал тяжелый форвард «Зенита» Джеррод Ютофф, в активе которого 18 очков. Атакующий защитник краснодарцев Виталий Фридзон набрал 16 баллов.

После 24 матчей команда Джоана Плазы занимает шестое место в турнирной таблице, одержав 16 побед и потерпев восемь поражений. Железнодорожники идут на четвертой строчке после 23 игр, победив 16 раз и проиграв семь матчей.

Следующий матч сине-бело-голубые проведут 27 апреля дома против «Астаны», «Локомотив-Кубань» 24 апреля встретится с «Калевом» на выезде.

Отметим, это поражение стало четвертым подряд для петербуржцев. Ранее казанский УНИКС на домашней площадке одержал победу над «Зенитом» со счетом 74:72, московскому ЦСКА петербургский клуб на выезде уступил со счетом 73:83, а таллинскому «Калеву» сине-бело-голубые проиграли со счетом 80:96.