В матче 24-го тура российской премьер-лиги екатеринбургский «Урал» дома одержал победу над казанским «Рубином» со счетом 2:1.

В составе хозяев по мячу забили Андрей Егорычев на 12-й секунде матча и Эрик Бикфалви с передачи Отмана Эль Кабира на 85-й минуте.

У гостей единственный гол забил Дмитрий Полоз с передачи Хорена Байрамяна на 4-й минуте встречи.

После 24 матчей команда Курбана Бердыева располагается на десятом месте в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 30 очков. У подопечных Дмитрия Парфенова столько же баллов, они идут следом, на 11-й позиции.

Следующий матч екатеринбургский клуб проведет на выезде против самарских «Крыльев Советов» 25 апреля. «Рубин» днем ранее дома примет «Уфу».