В матче 30-го тура немецкой Бундеслиги «Фрайбург» дома потерпел разгромное поражение от дортмундской «Боруссии» со счетом 0:4.

В составе победителей по мячу забили Жейдон Санчо с передачи Марко Ройса на 12-й минуте, Марко Ройс с передач Рафаэля Геррейро на 54-й минуте, Марио Гетце с передачи Марко Ройса на 79-й минуте и Пако Алькасер с пенальти на 87-й минуте.

После 30 матчей команда Люсьена Фавра идет на втором месте в турнирной таблице чемпионата Германии, имея в активе 69 очков и отставая от лидирующей «Баварии» на один балл. «Фрайбург» располагается на 13-й позиции с 32 очками.

Следующий матч «Боруссия» проведет 27 апреля дома против «Шальке», «Фрайбург» в этот же день на выезде встретится с «РБ Лейпциг».