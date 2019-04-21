Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Джон Торторелла поделился мнением о защитнике Владиславе Гаврикове.

По словам Тортореллы, Гавриков – очень хороший хоккеист.

«Я не знаю, что будет дальше. В команде есть взаимопонимание, этим составом она выиграла первый раунд», – сказал Торторелла, слова которого приводит официальный сайт НХЛ.

Напомним, защитник Владислав Гавриков подписал контракт с клубом «Коламбус Блю Джекетс», выступающим в НХЛ.

Контракт 23-летнего россиянина будет действовать на протяжении двух лет. Об этом сообщает пресс-служба «жакетов». Ранее хоккеист сообщал, что в случае вылета «Коламбуса» из борьбы за Кубок Стэнли он будет готов вернуться в расположение сборной России и выступить на чемпионате мира.