Главный тренер «Манчестер Юнайтед Уле-Гуннар Сульшер поделился мнением о поражении команды от «Эвертона» (0:4).

По словам Сульшера, со стартового свистка все пошло не так, и он хочет извиниться перед болельщиками.

Тренер считает, что «Эвертон» был лучше по всем параметрам.

«Мы просто не играли. Это было недостойно «Манчестер Юнайтед». Мы приносим извинения всем, кто связан с клубом. У нас есть прекрасная возможность загладить вину в среду», — сказал Сульшер, слова которого приводит ВВС.

Напомним, в матче 35-го тура английской премьер-лиги «Эвертон» дома одержал разгромную победу над «Манчестер Юнайтед» со счетом 4:0.

В составе мерсисайдцев по голу забили Ришарлисон с передачи Доминика Кальверта-Льюина на 13-й минуте, Гильфи Сигурдссон с передачи Идриссы Гуйе на 28-й минуте, Люка Динь на 56-й минуте и Тео Уолкотт с передачи Гильфи Сигурдссона на 64-й минуте.