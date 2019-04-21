В матче 33-го тура испанской Примеры мадридский «Реал» дома одержал разгромную победу над «Атлетиком» из Бильбао со счетом 3:0.

В составе победителей хет-трик оформил Карим Бензема. Первый мяч француз забил на 47-й минуте с передачи Марко Асенсио, второй гол Бензема забил на 76-й минуте после паса Луки Модрича, а третий гол форвард записал на свой счет на 90-й минуте с передачи Гарета Бэйла.

После 33 матчей команда Зинедина Зидана идет на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 64 очка. Басконцы располагаются на седьмой позиции, имея в активе 46 баллов.

Следующий матч мадридская команда проведет 25 апреля на выезде против «Хетафе», клуб из Бильбао одним днем ранее в гостях сыграет против «Леганеса».