В матче 35-го тура английской премьер-лиги «Кардифф Сити» дома потерпел поражение от «Ливерпуля» со счетом 0:2.

В составе победителей по голу забили Джорджиньо Вейналдум с передачи Трента Александр-Арнольда на 57-й минуте и Джеймс Милнер с пенальти на 81-й минуте.

После 35 матчей «Ливерпуль» вышел на первое место, набрав 88 очков и опередив «Манчестер Сити», у которого на одну игру меньше. «Кардифф Сити» располагается на третьем с конца, 18-м, месте, имея в активе 31 очко.

Следующий матч команда Юргена Клоппа проведет 26 апреля дома против «Хаддерсфилда», «Кардифф Сити» одним днем позже на выезде сыграет против лондонского «Фулхэма».

Отметим, 1 мая «Ливерпуль» проведет первый матч полуфинала Лиги чемпионов против каталонской «Барселоны».