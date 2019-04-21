Атакующий защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден во время интервью после третьего матча против «Юты Джаз» удивился, узнав, что не реализовал ни одного из 15 первых бросков с игры.

Напомним, «Рокетс» победили «Юту» в гостях (104:101) и повели в серии первого раунда плей-офф со счетом 3-0.

Харден установил антирекорд НБА, не реализовав ни одного из 15 первых бросков с игры в матче плей-офф, но завершил встречу с 22 очками, 10 передачами, 6 перехватами и 4 подборами.

Ранее баскетболисты НБА путем голосования выбрали самого ценного игрока в нынешнем сезоне.

В опросе издания The Athletic приняли участие 122 игрока, и лидером голосования стал атакующий защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден, который набрал почти половину голосов — 44,3%.

Второе место у форварда «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо, набравшего 38,9%. Третью строчку занял форвард «Оклахомы-Сити Тандер» Пол Джордж, ему баскетболисты отдали 12,7% голосов.