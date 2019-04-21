Президент «Зенита» Александр Медведев поделился мнением о выступлении команды на финише сезона.

По словам Медведева, арифметика еще не дает оснований заявлять о том, что «Зенит» – чемпион, нужно аккуратнее к этому подходить. Он отметил, ему хочется верить, что «золотой» матч не за горами. Медведев считает, что конкуренты будут бороться за место под солнцем, за места в Лиге чемпионов, и расслабляться нельзя ни в коем случае. Президент клуба уверен, что ни у кого нет таких мыслей, и рано думать о праздничном банкете.

«Тем более впереди игра с «Динамо», которое сыграло вничью с «Краснодаром», суперматч с ЦСКА, выезд в Грозный, где «Ахмат» бывает негостеприимным. Нас ожидает захватывающее окончание нашего чемпионата, думаю, будет много эмоций и много красивых результативных игр», — сказал Медведев, слова которого приводит ТАСС.

Напомним, «Зенит» одержал победу в матче с «Краснодаром». Игра завершилась со счетом 3:2, победный гол в компенсированное время забил нападающий Артём Дзюба.

С 51 очком в активе «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. Ближайший преследователь «Локомотив» отстает на 8 очков.