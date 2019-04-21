Аяз Гулиев в неофициальном матче с "Ростовом". Фото ФК "Спартак"

Аяз Гулиев в неофициальном матче с "Ростовом". Фото ФК "Спартак"

В матче 24-го тура российской премьер-лиги московский «Спартак» дома одержал победу над красноярским «Енисеем» со счетом 2:0.

В составе красно-белых по голу забили Николай Рассказов с передачи Луиса Адриано на 45-й минуте и Аяз Гулиев на 83-й минуте с передачи того же Адриано.

После 24 матчей команда Олега Кононова занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 39 очков. Подопечные Дмитрия Аленичева располагаются на последней, 16-й, строчке таблицы премьер-лиги с 13 баллами.

Следующий матч московский клуб проведет 25 апреля на выезде против тульского «Арсенала». Клуб из Красноярска в этот же день дома примет «Оренбург», который ранее разгромил «Ростов» со счетом 3:0.