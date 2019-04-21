Российский футбольный союз (РФС) огласил судейские назначения на матч между московским «Динамо» и петербургским «Зенитом».

Игра состоится в среду, 24 апреля, в Петербурге на стадионе «Газпром-Арена» в рамках 25-го тура чемпионата России. Стартовый свисток к началу встречи прозвучит в 21:00 по московскому времени.

Согласно информации на сайте РФС, главным арбитром встречи станет Сергей Иванов. В роли его ассистентов выступят Владислав Назаров и Алексей Ширяев. Резервным судьёй назначен Владислав Безбородов, инспектор матча — Александр Гончар.

На данный момент «Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, имея в своём активе 51 очко. «Локомотив» после 24 сыгранных матчей набрал 43 балла и располагается на второй строчке. Таким образом, подопечные Сергея Семака имеют отрыв в восемь очков от ближайшего преследователя.