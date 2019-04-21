В матче 35-го тура английской премьер-лиги лондонский «Арсенал» потерпел домашнее поражение от соседей из «Кристал Пэлас» со счетом 2:3.

В составе канониров по голу забили Месут Озил с передачи Александра Ляказетта на 47-й минуте и Пьер-Эмерик Обамеянг на 77-й минуте.

У гостей отличиться сумели Кристиан Бентеке с передачи Луки Миливоевича на 17-й минуте, Уилфред Заха с передачи Кристиана Бентеке на 61-й минуте и Джеймс Макартур с передачи Скотта Данна на 69-й минуте.

После 34 матчей команда Унаи Эмери располагается на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата Англии с 66 очками. «Кристал Пэлас» имеет в активе 42 балла и занимает 12-ю позицию в чемпионате.

Следующий матч «Арсенал» проведет 24 апреля на выезде против «Вулверхэмптона», «Кристал Пэлас» тремя днями позже дома примет «Эвертон».