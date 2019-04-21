Пятикратная олимпийская чемпионка по конькобежному спорту голландка Ирен Вюст женится на партнерше по сборной Голландии Летиции де Йонг.

«К счастью, она сказала… да! Мы женимся!» – написала Вюст в своем Instagram.

Отметим, 33-летняя Вюст выиграла 11 медалей Олимпийских игр и множество медалей чемпионатов мира.

26-летняя де Йонг является чемпионкой мира в командном спринте.

Ранее бывший футболист «Тосно» Артем Милевский рассказал о своем отношении к геям и о том, кто может быть нетрадиционной ориентации из футболистов.

Напомним, английский полузащитник «Челси» Рубен Лофтус-Чик в Twitter опроверг слухи о своей нетрадиционной сексуальной ориентации. По словам Лофтус-Чика, любой игрок, который совершил бы каминг-аут, получил бы его поддержку и уважение.