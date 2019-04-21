Вице-президент UFC Дэвид Шоу ответил чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову на заявления о том, что организация плохо продвигает российских спортсменов.

По словам Шоу, он не согласен с Хабибом Нурмагомедвым, потому что UFC многое удалось сделать в России. Функционер отметил, что буквально десять месяцев назад был открыт офис в этой стране и UFC смог собрать 23 тысячи человек на первом турнире в Москве, а в Санкт-Петербурге собрали пять тысяч, получив в среднем 15 тысяч человек.

«Что до продвижения бойцов, то в Санкт-Петербурге в каждом поединке участвовал хотя бы один российский спортсмен. Мы работаем с российскими бойцами и ставим их в карды турниров. Это лучшее продвижение. Мы прикладываем много усилий для промоушена и маркетинга, в итоге по максимуму заполнив кард российскими бойцами на турнире в Санкт-Петербурге», — сказал Шоу, слова которого приводит MMAJunkie.

Ранее российский боец смешанных единоборств и чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов поделился мнением о политике UFC в России. По словам Нурмагомедова, после турнира в Москве остались все те же люди и все те же медиа, что и были. Он отметил, что UFC смотрят фанаты, но многие люди даже не знают, что проводят UFC в России.