Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал слухи о переходе Ильи Ковальчука в омский клуб.

Хартли сказал, что он об этом ничего не знает, ведь у Ковальчука контракт еще на два года.

«У него же контракт «35+». С этим есть какие-то сложности, насколько я помню. На самом деле я пытался выйти с ним на связь пару недель назад, но не смог дозвониться», — сказал Хартли.

Он отметил, что, конечно, хотел бы видеть Ковальчука в «Авангарде», ведь любит его.

«Я оказался в «Авангарде» только благодаря ему. Он убедил меня том, что мне нужно возглавить эту команду», — отметил Хартли, слова которого приводит AllHockey.

Отметим, ранее российские хоккеисты Евгений Малкин и Илья Ковальчук попали в топ-10 худших игроков НХЛ по итогам регулярного чемпионата. Информацию на официальном сайте разместила пресс-служба Национальной хоккейной лиги.