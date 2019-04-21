Для всех, кто пропустил главные новости, Nevasport сделал обзор самых интересных событий за прошедший день.

Биатлонист Логинов стал шестым в лыжном марафоне на Камчатке

Российский биатлонист Александр Логинов принял участие в Авачинском лыжном марафоне, который прошел в Петропавловске-Камчатском. Дистанция гонки составила 60 километров вместо классических 50-ти, которые бегают на Кубке мира и других крупных соревнованиях.

Волков встретится с Оверимом на другом турнире UFC

Российский боец Александр Волков отреагировал на вызов голландца Алистара Оверима. После боя на турнире UFC Fight Night 149 голландец заявил, что открыт для боя с россиянином.

«Аякс» побил рекорд по голам клуба за один сезон

Голландский футбольный клуб «Аякс» побил клубный рекорд по количеству голов за один календарный сезон. Это произошло в матче 31 тура чемпионата страны против «Гронингена». Единственный и рекордный мяч в матче забил нападающий Клаас-Ян Хунтелаар.

Нападающий СКА может стать игроком «Авангарда»

Нападающий петербургского СКА Максим Карпов может стать хоккеистом омского «Авангарда».

«Эвертон» разгромил «МЮ», Сигурдссон отличился голом и передачей

В матче 35-го тура английской премьер-лиги «Эвертон» дома одержал разгромную победу над «Манчестер Юнайтед» со счетом 4:0. В составе мерсисайдцев по голу забили Ришарлисон с передачи Доминика Кальверта-Льюина на 13-й минуте, Гильфи Сигурдссон с передачи Идриссы Гуйе на 28-й минуте, Люка Динь на 56-й минуте и Тео Уолкотт с передачи Гильфи Сигурдссона на 64-й минуте.

Ученица Тутберидзе дважды упала в шоу «Ледниковый период. Дети»

Ученица Этери Тутберидзе 10-летняя фигуристка Вероника Жилина два раза упала в шоу на Первом канале «Ледниковый период. Дети».

«ПСЖ» стал чемпионом Франции до матча против «Монако»

Французский «Пари Сен Жермен» досрочно завоевал титул чемпиона страны. Это произошло после того, как ближайший преследователь парижан «Лилль» не смог в матче 33-го тура победить на выезде «Тулузу». Матч закончился со счетом 0:0.

«Зенит» проиграл «Локомотиву-Кубани» и потерпел 4-е поражение подряд

В матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ петербургский «Зенит» дома потерпел поражение от краснодарского «Локомотива-Кубани» со счетом 78:94 (18:25, 25:27, 12:28, 23:14).

«Ливерпуль» обыграл «Кардифф» и вернулся на первое место в АПЛ

В матче 35-го тура английской премьер-лиги «Кардифф Сити» дома потерпел поражение от «Ливерпуля» со счетом 0:2. В составе победителей по голу забили Джорджиньо Вейналдум с передачи Трента Александр-Арнольда на 57-й минуте и Джеймс Милнер с пенальти на 81-й минуте.

«Спартак» обыграл «Енисей», Гулиев вернулся и забил

В матче 24-го тура российской премьер-лиги московский «Спартак» дома одержал победу над красноярским «Енисеем» со счетом 2:0. В составе красно-белых по голу забили Николай Рассказов с передачи Луиса Адриано на 45-й минуте и Аяз Гулиев на 83-й минуте с передачи того же Адриано.