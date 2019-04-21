Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов поделился мнением о ситуации с полузащитником Аязом Гулиевым.

Кононов думает, что ситуация с Гулиевым разрешилась.

«Официально должны сказать, что все в порядке. Конечно, я прочитал письмо гражданина Америки. Могу сказать, что добро всегда побеждает зло. И то, каким образом он повел себя и поставил, это лично для меня вызывает большое уважение», — сказал Кононов, слова которого приводит «Матч ТВ».

Напомним, Гулиев стал инициатором инцидента с участием гражданина США.

Футболист находился за рулём своего автомобиля и не успел вовремя затормозить перед «зеброй», из-за чего задел пешехода. Пострадавшим оказался 29-летний американец Майкл Коу Джон Эли. Между сторонами произошла потасовка, в результате чего Гулиев сломал американцу нос.

На место происшествия прибыла полиция и доставила участников инцидента в отделение. Как сообщил сам Гулиев, стычку спровоцировал Эли, ударив по автомобилю. Пострадавшему потребовалась помощь медиков, которые диагностировали перелом костей носа. Американец отказался от госпитализации, конфликт закончился примирением сторон.