Нападающий «Ак Барса» Артем Лукоянов поделился впечатлениями от дебюта в профессиональном футболе за ФК КАМАЗ.

По словам Лукоянова, он вышел на восемь минут, и этого более, чем достаточно. Игрок отметил, что его выпустили на позицию центрального нападающего, тренер просил играть корпусом, сохранять мяч, цепляться за него, показывать агрессивную игру.

«Я всю игру наблюдал за нападающим, что нужно делать примерно. Конечно, сложно это все — бегать и не думать может любой, а понимать, когда нужно взорваться, сыграть в прессинге — это тяжело. Немного понял, как играет нападающий. Жаль, что не получилось ударить по воротам, но мяча коснулся», — сказал Лукоянов, слова которого приводит официальный сайт «Ак Барса».

Напомним, нападающий хоккейного клуба «Ак Барс» Артем Лукоянов дебютировал в профессиональном футболе. 30-летний спортсмен вышел на замену в составе «КАМАЗа» из Набережных Челнов в матче против башкирской «Уфы-2» в рамках 20-го тура первенства ПФЛ зоны «Урал-Приволжье».