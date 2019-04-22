Главный тренер «Зенита» Джоан Плаза поделился мнением о поражении своей команды от «Локомотива-Кубани».

По словам Плазы, сегодня «Зенит» не заслужил победу. Он отметил, что игроки смазали слишком много своих бросков, после которых соперник убегал в быстрые отрывы и набирал лёгкие очки.

«Я бы мог списать поражение на отсутствие ключевых игроков, но не привык жаловаться. Сейчас нам нужно собраться и обыграть «Астану», чтобы занять 5-е место», — сказал Плаза, слова которого приводит официальный сайт Единой лиги ВТБ.

Напомним, в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ петербургский «Зенит» дома потерпел поражение от краснодарского «Локомотива-Кубани» со счетом 78:94 (18:25, 25:27, 12:28, 23:14).

Наибольшую результативность в матче продемонстрировал тяжелый форвард «Зенита» Джеррод Ютофф, в активе которого 18 очков. Атакующий защитник краснодарцев Виталий Фридзон набрал 16 баллов.