Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев получил травму в гостевом матче 33-го тура чемпионата Испании против «Бетиса».

Футболист получил повреждение на 34-й минуте и ему пришлось покинуть поле. Вместо Черышева на замену вышел нападающий Родриго.

Отметим, к 50-й минуте «Валенсия» ведет со счетом 2:0 — дубль на 45-й и 49-й минутах оформил Гонсало Гедеш, одну из передач отдал вышедший на замену Родриго.

Ранее Черышев поделился впечатлением от события — недавно он провел сотую игру в чемпионате Испании.

По словам Черышева, каждая игра для него — это приз поле тех сезонов, в которых он не мог наслаждаться футболом. Черышев считает, что каждая игра особенная для него и опбеда над такими командами, как «Реал» всегда делает очень счастливым.