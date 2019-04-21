Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников, пропустивший два матча серии первого раунда Кубка Стэнли с «Вашингтоном», рассказал о своем самочувствии.

По словам Свечникова у него еще немного болит голова, но все в порядке.

«Посмотрим, как будет завтра. Зависит от, как я себя буду чувствовать. Очень тяжело смотреть за игрой ребят со стороны, хочется выйти на лед и играть. Если я вернусь, то непременно сыграю в свой хоккей», — сказал Свечников, слова которого приводит журналист Люк Де Кок в Twitter.

Напомним, 15 апреля, в третьем матче серии первого раунда плей-офф Кубка Стэнли Андрей Свечников подрался с нападающим «Вашингтона«, россиянином Александром Овечкиным. Форвард «Кэпиталс» отправил 19-летнего хоккеиста в нокаут, больше в матче Свечников не выходил. Инцидент произошел в первом периоде матча. «Каролина» выиграла встречу со счетом 5:0 и сократила отставание в серии.