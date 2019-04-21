Денис Черышев в матче за "Валенсию". Фото: https://www.instagram.com/cheryshev90

Денис Черышев в матче за "Валенсию". Фото: https://www.instagram.com/cheryshev90

В матче 33-го тура испанской Примеры «Бетис» дома потерпел поражение от «Валенсии» со счетом 1:2.

В составе «Валенсии» дубль оформил Гонсало Гедеш. Первый мяч португалец забил на 45-й минуте с передачи Родриго, второй гол полузащитник забил на 49-й минуте с передачи Даниэля Парехо.

Единственный мяч в составе «Бетиса» забил Джованни Ло Чельсо на 78-й минуте с пенальти.

Отметим, на 83-й минуте Родриго получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев получил травму на 34-й минуте и ему пришлось покинуть поле. Вместо Черышева на замену вышел нападающий Родриго.

«Летучие» мыши после 33 игр идут на пятой строчке в турнирной таблице, «Бетис» занимает девятое место.