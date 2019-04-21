В матче 33-го тура французской Лиги 1 столичный «Пари Сен Жермен» одержал домашнюю победу над «Монако» со счетом 3:1.

В составе парижан хет-трик оформил Килиан Мбаппе. Француз отличился на 15-й минуте с передачи Муссы Диаби, на 38-й минуте с передачи Дани Алвеса и на 56-й минуте с передачи того же Алвеса.

Единственный гол «Монако» забил на 80-й минуте россиянин Александр Головин с передачи Винисиуса.

Ранее стало известно, что французский «Пари Сен Жермен» досрочно завоевал титул чемпиона страны.

Это произошло после того, как ближайший преследователь парижан «Лилль» не смог в матче 33-го тура победить на выезде «Тулузу». Матч закончился со счетом 0:0. «Лилль» набрал 65 очков и уже не сможет догнать «ПСЖ». «ПСЖ» выиграл лигу во второй раз подряд. Клуб завоевал восьмой чемпионский титул, сравнявшись по числу трофеев с «Монако» и «Нантом».