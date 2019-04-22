Российский боец ММА Александр Емельяненко получил травмы после падения с велосипеда и вынужден был перенести майский бой в Самаре в рамках промоушена «Битва на Волге». Об этом сообщил сам спортсмен в своем «Инстаграме».

Емельяненко выложил селфи, на котором видны повреждения лица, и прикрепил следующую подпись: «Мой Друг Виктор, который выступает в дисциплине спортивной айронмен, организовал двух часовую тренировку на велосипедах! Я выдержал нагрузку, но из-за неумения кататься на велике разбился. Бой, который должен проходить в Самаре перенесён».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Александр Емельяненко (@alexemelyanenko) 21 Апр 2019 в 9:11 PDT

Напомним, Емельяненко должен был провести бой 10 мая в Самаре против бразильца Луиса Энрике в рамках турнира «Битва на Волге 12».