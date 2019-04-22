Российский полузащитник футбольного клуба «Монако» Александр Головин прокомментировал эпизод с забитым голом в матче против «Пари Сен-Жермен».

«Момент с голом? Мяч удачно отскочил ко мне, оставалось только точно пробить в угол», — сказал Головин, слова которого приводит «Чемпионат».

Напомним, «Монако» потерпело поражение со счётом 3:1, Головин стал автором единственного забитого гола в составе «монегасков». У «ПСЖ» все три гола занёс себе в актив нападающий Килиан Мбаппе.

Ранее футболист признался, что после поражения всегда преобладают негативные эмоции. Головин отметил, что команда выходит на поле, чтобы побеждать, однако упрекать в чем-либо игроков «Монако» нельзя. «Все боролись до конца, выложились без остатка», — сказал полузащитник