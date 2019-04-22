Аналитики букмекерских контор значительно снизили коэффициент на победу санкт-петербургского «Зенита» в чемпионате России по футболу сезона-2018/19. Причиной стала победа «сине-бело-голубых» в матче с прямым конкурентом и ближайшим преследователем по турнирной таблице «Краснодаром«.

Сейчас коэффициент на победу команды Сергея Семака в РПЛ составляет 1,01, т.е. «Зенит» станет чемпионом с вероятностью в 92 процента. Перед матчем с «Краснодаром» коэффициент составлял 1,15. Сейчас у «Зенита» в таблице 51 очко, на 8 баллов отстает «Локомотив«, который в выходные сыграл вничью с ЦСКА, на 9 очков меньше у «Краснодара«.

Матч «Зенита» и «Краснодара» прошел в субботу, 20 апреля, петербуржцы победили со счетом 3:2, победный гол забил форвард Артем Дзюба.

В чемпионате «Зениту» осталось сыграть шесть матчей, следующая встреча пройдет в Петербурге. В среду на «Газпром-Арене» петербуржцы сыграют с московским «Динамо«.