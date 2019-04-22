Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова опубликовала фото в новом образе.

На своей странице в «Инстаграме» спортсменка выложила своё фото, под которым написала: «Когда девушка меняет имидж — это опасно».

Напомним, ранее Сотникова рассказала, что в будущем хочет создать свою команду.

На данный момент спортсменка тренируется у Евгения Плющенко, но не принимает участие в соревнованиях, хотя ещё не объявляла об официальном завершении карьеры. Фигуристка призналась, что в будущем планирует сама заняться тренерской деятельностью, поэтому многие моменты подсматривает у своего наставника. Сотникова отметила, что многое запомнила и у своего предыдущего тренера — Елены Буяновой.

Фигуристка является первой российской олимпийской чемпионкой: она одержала победу в Сочи в 2014 году.