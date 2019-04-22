Нападающий футбольного клуба «Зенит» Александр Кокорин и его младший брат Кирилл прибыли в Пресненский суд на очередное заседание, которое состоится сегодня, 22 апреля.

Начало заседание запланировано на 13:00 по московскому времени, оно станет уже девятым по счёту.

В пятницу, 19 апреля, в сети появилось полное видео драки в кафе «Кофемания», в ходе которой от рук футболистов, а также брата Александра Кокорина, Кирилла и друга Александра Протасовицкого пострадали директор департамента Минпромторга Денис Пак и начальник ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин. На последнем заседании в суде это видео было просмотрено прокурором и адвокатами.

Братья Кокорины обвиняются по двум эпизодам умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, один из которых — с использованием предмета в качестве оружия, а также в хулиганстве.