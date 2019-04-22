Известный российский актёр театра и кино Дмитрий Назаров посвятил очередную песню московскому «Спартаку», болельщиком которого является.

«Варвары, видимо, дали нам футбол, через страдания, переживания…», — спел Назаров. Видео исполнения песни собственного сочинения актёр опубликовал на своей странице в «Инстаграме».

Напомним, в 24-м туре чемпионата России «Спартак» встречался с «Енисеем» и одержал победу со счётом 2:0. В составе красно-белых по голу забили Николай Рассказов с передачи Луиса Адриано на 45-й минуте и Аяз Гулиев на 83-й минуте с передачи того же Адриано.

Команда Олега Кононова занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 39 очков. Подопечные Дмитрия Аленичева располагаются на последней, 16-й, строчке таблицы премьер-лиги с 13 баллами.