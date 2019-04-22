Тренер хоккейного клуба «Коламбус Блю Джекетс» Брэд Шоу поделился мнением о российском защитнике Владиславе Гаврикове, который досрочно расторг соглашение со СКА и перешел в стан американской команды.

«Гавриков хорошо двигается для своих габаритов», — заявил Шоу и добавил, что хоккеист является очень мобильным и подключается к атакам, хотя раньше ему не предъявляли таких требований. «У него невероятный показатель полезности в этом сезоне», — оценил тренер, слова которого приводит The Athletic.

Напомним, показатель полезности Гаврикова составляет «+48». Контракт 23-летнего россиянина будет действовать на протяжении двух лет. Об этом сообщает пресс-служба «жакетов». Ранее хоккеист сообщал, что в случае вылета «Коламбуса» из борьбы за Кубок Стэнли он будет готов вернуться в расположение сборной России и выступить на чемпионате мира.