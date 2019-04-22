24-м туре в РПЛ во многом определился чемпион страны — «Зенит» в блестящем матче обыграл на выезде «Краснодар» и оторвался от ближайшего преследователя на восемь очков. Nevasport рассказывает о ключевых событиях тура.

Сенсация тура — «Оренбург» — «Ростов» 3:0

Вслед за ЦСКА «Оренбург» разложил и «Ростов» Карпина, который неделей ранее разобрался со «Спартаком». В матче двух команд, созвучных с городами, которые они представляют, оренбуржцы наказали ростовчан за ошибки. Игрок «Ростова» Норманн поразил свои ворота, а второй гол Галаджан забил после помарки, которую допустили на двоих вратарь «Ростова» Песьяков и арбитр матча Вилков.

Прерванная серия тура — «Динамо» — «Крылья Советов» — 1:0

После пяти матчей неудач и невезения «Динамо» Хохлова наконец праздновала победу. Бело-голубые превзошли прямого конкурента в борьбе за выживание «Крылья Советов». Единственный мяч забил нападающий Кирилл Панченко после паса экс-зенитовца Артура Юсупова. Вратаря «Рубина» Рыжикова подвел рикошет. Теперь «Динамо» отправляет в Санкт-Петербург, пробуя набрать какие-то очки в матче с поймавшим чемпионский кураж «Зенитом».

Чудо тура — «Краснодар» — «Зенит» 2:3

«Зенит» и «Краснодар» выдали на двоих самый эпичный матч российского чемпионата за последние много лет. «Зенит» показал лучший футбол в сезоне, а первые 20 минут, когда он втаптывал «Краснодар» в газон стадиона-красавца, были лучшими для питерского клуба за последние много лет. Ярослав Ракицкий в очередной раз показал волшебство своей левой ноги. А Артем Дзюба забил в самый нужный момент (как ему и велел Семак), вырвав для «Зенита» невероятную победу.

Месть тура — «Спартак» — «Енисей» 2:0

«Спартак» отыгрался за последние поражения, без проблем обыграв «Енисей». Красно-белые уконтрапупили своего бывшего игрока и тренера Дмитрия Аленичева. А полузащитник Аяз Гулиев, вернувшись в основу после скандальной истории с избиением американца, забил свой первый гол за «Спартак». Московский клуб даже претендует на Лигу Чемпионов, подобравшись к ЦСКА, «Локомотиву» и «Краснодару».