Знаменитая теннисистка Мария Шарапова рассказала, в каком случае сыграет свадьбу в России.

Подписчики Шараповой в «Инстаграме» задали спортсменке соответствующий вопрос. «Только если случится такое», — ответила Шарапова и прикрепила к сообщению фото молодожёнов на фоне ковра.

Напомним, ранее теннисистка снялась с турнира в Штутгарте из-за травмы плеча. Шарапова попросила прощения у фанатов, которые приехали посмотреть на её выступления в Германии. «Восстановление идёт очень хорошо, но пока я не готова к тому, чтобы соревноваться на высоком уровне,» — заявила Шарапова. Два из трех сыгранных турниров Мария не завершила, снимаясь с соревнований из-за травмы плеча. C St.Petersburg Open в феврале Шарапова также снялась из-за проблем с плечом.

В восьми матчах, проведенных в 2019 году, Мария Шарапова победила шесть раз, на Australian Open теннисистка дошла до четвертого круга.