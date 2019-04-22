Российская биатлонистка Маргарита Васильева поделилась впечатлениями от участия в Авачинском марафоне.

Спортсменка призналась, что гонка получилась очень тяжелой для неё. На тридцатом километре у Васильевой сломалась палка, поэтому она хотела сойти с дистанции, но тренировавшийся рядом мужчина поделился с ней своим инвентарём. «В один момент «щёлк» и свет потух», — написала Васильева у себя в «Инстаграме».

Напомним, также в марафоне принимал участие российский биатлонист Александр Логинов. Его результат — 2 часа 32 минуты и 55,2 секунды, это шестое время в гонке. Победителем стал тренер сборной России по лыжным гонкам Сергей Турышев, он привез ближайшим преследователям более двух минут на финише, на втором и третьем местах расположились знаменитые лыжники Алексей Петухов и Александр Легков.