Российская биатлонистка Маргарита Васильева поделилась впечатлениями от участия в Авачинском марафоне.
Спортсменка призналась, что гонка получилась очень тяжелой для неё. На тридцатом километре у Васильевой сломалась палка, поэтому она хотела сойти с дистанции, но тренировавшийся рядом мужчина поделился с ней своим инвентарём. «В один момент «щёлк» и свет потух», — написала Васильева у себя в «Инстаграме».
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Аваченский марафон 60км. Эта была очень тяжёлая гонка.. Мне сломали палку на тридцатом км., я хотела сойти, но мужчина спас меня, дал свою палочку , не докатав свою тренировку. Палочка его была выше моей где-то на 5см и это очень ощущалось всю дистанцию 🤪 Даа, опыта в марафонах надо понабраться… Бежав 50км лидером, тащить 2минуты второму и в один момент «щёлк» и свет потух.. Я не могла не то что бороться, я даже ехать не могла, в итоге финишировала второй, но я рада, что добежала до финиша и завоевала второе место 😁👌 это была самая тяжелая гонка))) Всем советую ее пробежать 😄 #закатка #сезонзакрыт #аваченскиймарафон #любитеспорт ☺️🙌
Напомним, также в марафоне принимал участие российский биатлонист Александр Логинов. Его результат — 2 часа 32 минуты и 55,2 секунды, это шестое время в гонке. Победителем стал тренер сборной России по лыжным гонкам Сергей Турышев, он привез ближайшим преследователям более двух минут на финише, на втором и третьем местах расположились знаменитые лыжники Алексей Петухов и Александр Легков.