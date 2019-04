View this post on Instagram

Аваченский марафон 60км. Эта была очень тяжёлая гонка.. Мне сломали палку на тридцатом км., я хотела сойти, но мужчина спас меня, дал свою палочку , не докатав свою тренировку. Палочка его была выше моей где-то на 5см и это очень ощущалось всю дистанцию 🤪 Даа, опыта в марафонах надо понабраться… Бежав 50км лидером, тащить 2минуты второму и в один момент «щёлк» и свет потух.. Я не могла не то что бороться, я даже ехать не могла, в итоге финишировала второй, но я рада, что добежала до финиша и завоевала второе место 😁👌 это была самая тяжелая гонка))) Всем советую ее пробежать 😄 #закатка #сезонзакрыт #аваченскиймарафон #любитеспорт ☺️🙌