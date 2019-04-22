Адвокат футболиста Александра Кокорина Татьяна Стукалова заявила, что в следующую среду, 24 апреля, к её подзащитному в СИЗО сможет попасть спортивный врач ФК «Зенит». Об этом она объявила в прямом эфире в своем аккаунте в «Инстаграме».

«Суд пошел нам на встречу, 24 апреля у нас будет перерыв в заседаниях, — заявила Стукалова, добавив, что в этот день, возможно, Кокорина сможет осмотреть врач. У игрока «Зенита» в СИЗО обнаружилась недолеченная травма колена, его адвокаты неоднократно заявляли, что без посещения врачей футболист может стать инвалидом. Под стражей Александр Кокорин находится с 11 октября, за три дня до этого футболист принял участие в двух драках в центре Москвы.

Братья Кокорины обвиняются по двум эпизодам умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, один из которых — с использованием предмета в качестве оружия, а также в хулиганстве. Павел Мамаев и Александр Протасовицкий проходят обвиняемыми по одному случаю умышленного причинения вреда здоровью, том же хулиганстве, а также по делу о побоях. Максимальный срок предполагает статья 213 УК РФ «Хулиганство» — семь лет лишения свободы.