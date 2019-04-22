Российская теннисистка, серебряный призер Олимпийских игр Мария Шарапова рассказала о своем отношении к популярному сериалу «Игра престолов». В своем «Инстаграме» она устроила интерактив, где ответила на вопросы болельщиков.

Один из фанатов задал Шараповой вопрос о том, смотрит ли она «Игру престолов». Теннисистка лаконично ответила на него: «Нет, я одна такая?». Сейчас фэнтези-эпопея актуальна в связи с выходом заключительного сезона сериала. Ранее Nevasport публиковал материал, за какие команды болеют звезды из «Игры Престолов».

В этом сезоне Марию Шарапову беспокоит травма плеча: из-за неё она снялась с турнира St. Petersburg Open, а также с соревнований в Штутгарте за несколько дней до их начала. Восстановление после травмы идет хорошо, однако теннисистка ещё не готова соревноваться на таком уровне.