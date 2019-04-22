Стало известно, кто из российских пловцов отправится на чемпионат мира по водным видам спорта в г. Кванджу, Южная Корея. Предварительный состав утвердил президиум Всероссийской федерации плавания.

По сообщениям пресс-службы ВФП, на соревнования отправятся 17 мужчин и 20 женщин. Все они прошли отбор на чемпионате России по плаванию в СК «Олимпийский».

Состав мужской сборной России: Михаил Вековищев, Иван Гирев, Владислав Гринев, Михаил Довгалюк, Илья Дружинин, Андрей Жилкин, Климент Колесников, Олег Костин, Александр Красных, Мартин Малютин, Андрей Минаков, Владимир Морозов, Андрей Николаев, Александр Палатов, Кирилл Пригода, Евгений Рылов, Антон Чупков.