Субботний вечер надолго запомнится болельщикам «Зенита». В матче с «Краснодаром» были все прелести футбола: яркая и чемпионская игра петербуржцев, пир голевых моментов и вырванная на последней минуте победа в ситуации, когда она, казалось, уже упущена. «Зенит» провел грандиозный матч в Краснодаре. Что же было причиной такого фейерверка?

В спорте есть такая тенденция: если команда на финише чемпионата лидирует с определенным отрывом, то обретает «чемпионскую мотивацию». Это кураж. Он возникает от ощущения близости цели. Хороший отрыв дает уверенность и сплоченность. Команда максимально сфокусирована. Позитивные эмоции блокируют страх неудачи. Такие ощущения можно сравнить с состоянием команды, когда она переламывает борьбу в свою пользу в отдельном матче и находится в восторге от того, что победа близка.

Такую мотивацию обрел «Зенит». К тому же, команду Семака усилили потрясающая атмосфера на заполненном стадионе в Краснодаре, а также хорошая новость о том, что пятью минутами ранее главные преследователи «Локомотив» и ЦСКА завершили свой матч вничью. Перед тобой последний соперник «Краснодар». Обыгрывай его, и чемпионство, считай, в руках.

Отсюда первые 15-20 минут матча, когда «Краснодар» просто не знал, куда деваться от этого волшебного «Зенита». Команда Семака создавала голевые моменты со скоростью примерно один эпизод в три минуты. Будь футболисты «Зенита» чуть спокойнее (обратная сторона «чемпионской мотивации»), «Краснодар» бы проигрывал к двадцатой минуте со счетом 0:3.

Сами краснодарцы начали робко — ровно таким вот скованным образом команда Мусаева начинает последние свои матчи в чемпионате. Молодая команда просто не знает, как быть с давлением решающих игр. Не справляется в ситуации, когда от нее ожидают того, что она уже показывала в Лиге Европы. К тому же, «Краснодар» — это команда, где игроки не показали свой высокий уровень на дистанции больше одного сезона. Она обречена так играть в ситуации давления. Захлебываясь в неудачи первых минут, «Краснодар» вынужден был дальше показывать свой характер, которого у него не занимать. При своих болельщиках надо бороться, надо идти вперед. А класс у команды все-таки есть. Именно так «Краснодар» и обретал себя по ходу этого матча.

Но в соперниках то был «Зенит», который рвался к своей цели. Каждый игрок команды Семака показывал свой истинный потенциал. Не выпадал никто. Лунев был хорош на ленточке и безупречен на выходах. Правый защитник Смольников утюжил бровку, смело бил по воротам и даже избавился от привычного брака при навесах. На противоположной бровке Юрий Жирков играл как в лучших своих матчах. Пара центральных защитников Ракиций-Иванович была хребтом «Зенита», а Ярослав решил поставить на поток голы со штрафных.

В центре поля «Краснодар» выкусывали Барриос и Оздоев. Причем если для колумбийца такой уровень отбора и прессинга был приличным явлением, то Магомед удивил: он будто бы скопировал себе лучшие качества Барриоса. Два аргентинца по краям безжалостно душили «Краснодар» на чужой половине. Дриусси и Ригони практически не допускали брака, давали скорость, напор и мощь.

Ну, и конечно, тандем Дзюба-Азмун. На этот раз они поменялись местами: Артем закольцевал свою серию без голов, открыв счет. А на шестой (!) добавленной минуте продавил Мартыновича и принес «Зениту» заслуженную победу. Азмун же в этой игре был чернорабочим — иранец выполнял ту работу, которую делал во всех матчах при нем Дзюба.

В общем, «Зенит» сыграл прекрасно и теперь на всех порах мчит в чемпионы. Не выиграть чемпионат теперь будет просто неприлично, отдать трофей можно только самому. Ближайшие матчи сложны — после такой победы непросто будет найти эмоции на кусачих, но все же аутсайдеров «Динамо» и «Крылья Советов». Но именно в этих играх можно окончательно убрать тревогу за чемпионство, и при своих болельщиках, «Зенит», конечно же, будет это делать.