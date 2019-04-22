Французский защитник «Штутгарта» Бенжамен Павар поделился мнением, почему мюнхенская «Бавария» решила предложить контракт именно ему и вспомнил о своем голе на чемпионате мира в России. Слова Павара прозвучали в интервью Canal Football Club.

Защитник надеется, что ему удастся повторить свой гол в ворота сборной Аргентины ещё раз. «Каждый раз, когда мяч летит в мою сторону, я чувствую ожидание болельщиков и такая мысль приходит мне в голову», — заявил француз.

«Нельзя забывать, что «Бавария» купила меня не из-за этого гола, а потому, что я один из лучших защитников Бундеслиги», — нескромно отозвался об уровне своей игры Павар.

Игроком «Баварии» Бенжамен Павар станет в летнее трансферное окно.