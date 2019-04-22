В Москве сегодня, 22 апреля, скончалась чемпионка Кубка России по тайскому боксу Кристина Мялина.

По сообщениям СМИ, тело погибшей спортсменки обнаружили на Кронштадском бульваре в Северном Административном округе Москвы. Мялина лежала на козырьке одного из подъездов жилого дома. Подробности трагедии пока неизвестны, выяснениями обстоятельств гибели сейчас занимаются следователи.

Спортсменке было всего 26 лет. За свою недолгую спортивную карьеру она стала чемпионкой Москвы и Московской области по тайскому боксу, в 2013 году стала обладательницей Кубка России. Кристина Мялина являлась кандидатом в мастера спорта по тайскому боксу и гандболу, в последнее время она занималась тренерской деятельностью.