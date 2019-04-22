Российская пловчиха Евгения Чикунова включена в состав сборной России на чемпионат мира по водным видам спорта в корейском Кванджу, однако поедет на турнир только в качестве запасной. Об этом сообщил главный тренер сборной Сергей Чепик в интервью агентству Р-Спорт.

«Мы включили ее в состав на чемпионат мира как потенциальную запасную. Это не означает, что она там выступит, но в случае форс-мажора с одной из брассисток мы сможем тогда рассчитывать на нее», — заявил Чепик о 14-летней спортсменке из Петербурга.

Согласно критериям отбора по дистанции 200 м брассом на чемпионате мира должны выступать Евгения Чикунова и Мария Темникова, потому что именно они заняли первое и второе места на чемпионате России. Однако в сборной приняли решение доверить место пятикратной чемпионке мира Юлии Ефимовой, которая стала третьей в заплыве, а Чикунову отправить на юниорские соревнования.