На протяжении нескольких лет Этери Тутберидзе является одной из центральный фигур как российского, так и мирового фигурного катания. Под её руководством спортсмены превращаются в чемпионов, выигрывая практически все соревнования на своём пути — от детских турниров до Олимпийских игр.

Под руководством Тутберидзе блистала олимпийская чемпионка Юлия Липницкая, запомнившаяся зрителям как «девочка в красном пальто». Покорили мир Евгения Медведева и Алина Загитова, открыли эру женских четверных прыжков Александра Трусова и Анна Щербакова.

Один из главных секретов Тутберидзе — строгая дисциплина и контроль. Тренера называют не только строгим, но иногда даже жёстким специалистом. Своим характером Тутберидзе обязана непростым жизненным обстоятельствам, которые сопровождали её много лет. Какой путь прошла Тутберидзе, чтобы стать «железной леди»?

Тутберидзе была пятым ребёнком в небогатой семье. Жизнь не баловала маленькую Этери с детства — она была вынуждена донашивать одежду за старшим братом, так как с сёстрами разница в возрасте была слишком велика. В фигурном катании Тутберидзе оказалась по собственному желанию — увидела тренирующихся на льду девочек и тоже захотела попробовать.

Однако путь в любимом виде спорта получился тернистым. Этери начала заниматься в 4,5 года и вскоре стала достаточно успешной для своего возраста фигуристкой. В её арсенале были двойной аксель, тройные сальхов и тулуп. Затем развитию карьеры помешала неприятная травма — трещина в позвоночнике, возникшая в результате падения.

Бросать фигурное катание Тутберидзе не хотела, поэтому перешла в танцы. Этому способствовал и высокий рост: во время восстановления от травмы Этери получала много кальция, в результате чего вытянулась больше чем на 20 сантиметров.

Поработав под руководством нескольких тренеров, Тутберидзе в силу обстоятельств осталась без наставника. Вспоминая, как рано закончилась её спортивная карьера, Этери Георгиевна признаётся: именно поэтому она даёт ученикам шанс вернуться.

Примерно в то же время Тутберидзе поступило предложение поехать в Америку, чтобы принимать участие в шоу. Но судьба вновь оказалась неблагосклонна: через границу пропустили не всех участников, а лишь москвичей. Остальным пришлось целый месяц ждать документов. Денег на еду не было, поэтому питаться приходилось в баптистских церквях.

«Какое-то время нашу труппу перетаскивали из одного приюта в другой, — вспоминала Тутберидзе в одном из немногочисленных интервью. — В конце концов, поселили в YMCA на этаже для бездомных». Но, как вскоре оказалось, это было ещё не самым страшным: террористы взорвали здание, стоящее напротив приюта, и Тутберидзе с остальными участниками шоу оказались в центре трагедии. Этери до сих пор помнит страшный грохот и искалеченные тела вокруг.

После трагедии русских участников балетной группы расселили по семьям американцев. В качестве компенсации все получили по 1200 долларов и на эти деньги уехали выступать в Цинциннати. Проработав какое-то время в шоу, Тутберидзе вернулась в Россию. Но сразу начать тренировать спортсменов не получилось, поэтому Этери занялась работой с участниками «Цирка на льду». И только после этого Тутберидзе начала строить профессиональную тренерскую карьеру.

Казалось бы, жизненные передряги укрепили характер Тутберидзе, но и у неё есть свои слабости. Например, дочь Диана, выступающая в танцах на льду. Девочка с двух лет страдает тугоухостью, которая появилась вследствие врачебной ошибки. Фигуристка начинала как одиночница и тренировалась в группе матери, но затем ушла в танцы: из-за недуга сильно возрастал риск получить травму.

Не так давно в семье Тутберидзе произошло большое горе: скончалась её любимая мама Этери Петровна, долго сражавшаяся с тяжелой болезнью. Заболевание возникло не внезапно — уже год назад, во время Олимпиады, когда Тутберидзе находилась в Пхенчхане, её мама была в тяжелом состоянии. Лишь после её смерти Тутберидзе призналась, что из-за этого в Корее не смогла даже полноценно порадоваться за успехи своих учениц.

Но, какие бы невзгоды ни преследовали Тутберидзе, она всегда остается профессионалом своего дела, стараясь приносить успех не только себе, но и всей стране.