Российский боец ММА Александр Емельяненко рассказал, почему он попросил перенести бой с бразильцем Луисом Энрике в рамках турнира «Битва на Волге 12». Слова спортсмена приводит портал «Спорт-Экспресс».

«У меня ничего не поломано. Это просто противные болячки», — заявил Емельяненко, добавив, что они могут в любой момент начать кровоточить. «Я не хочу, чтобы ринг залило кровью. Ведь стоит до такой болячки пальцем дотронуться, и она сразу начнет кровоточить. Из-за этого может последовать остановка боя», — сказал боец.

Как считает Емельяненко, турниры промоушена «Битва на Волге» проходят часто, поэтому ему смогут организовать бой уже совсем скоро. Повреждения боец получил в результате падения с велосипеда на тренировке в Крылатском.