В Роли на «Пи-Эн-Си-Арене» стартовал шестой матч между «Каролиной Харрикейнз» и «Вашингтон Кэпиталз» в рамках первого раунда плей-офф Кубка Стэнли.

На данный момент «Вашингтон» выигрывает серию со счётом 3-2. Команда победила в двух первых встречах, однако затем потерпела два поражения подряд и позволила «Каролине» сравнять счёт. В пятом матче «Вашингтон» вновь одержал верх. Если сегодня команда Александра Овечкина одержит победу, игра станет решающей. Если более успешной окажется «Каролина», соперникам предстоит встретится друг с другом еще раз.

Предыдущий матч завершился с разгромным счётом 6:0. По словам Овечкина, его команда отреагировала на два поражения подряд как и должна была. Российский нападающий забросил одну шайбу и сделал две голевые передачи.