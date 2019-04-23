В Далласе на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» стартовал шестой матч между «Даллас Старз» и «Нэшвилл Предаторз». Команды встречаются в рамках первого раунда серии плей-офф кубка Стэнли.

На данный момент выигрывает серию со счётом 3-2: если сегодня команда, за которую выступает российский форвард Александр Радулов, одержит победу, игра станет решающей. Если же сильнее окажутся игроки «Нэшвилла», для выявления победителя потребуется ещё один матч.

«Даллас» выиграл первую встречу серии, затем потерпел два поражения подряд. В четвёртом матче команде удалось отыграться, в пятом — выйти вперёд.

Предыдущая игра завершилась со счетом 5:3 в пользу «Далласа». Александр Радулов сделал дубль, его коэффициент полезности составил «+3». Также дублем отметился форвард Джейсон Дикинсон, ещё одну шайбу забросил Тайлер Сегин. За «Нэшвилл» забили Рокко Гримальди, Райан Джохансен и Кайл Туррис, однако это не помогло команде оказать серьезное сопротивление «Далласу».