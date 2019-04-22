Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков прокомментировал позицию Российского антидопингового агентства по поводу отказа от оповещений спортсменов по поводу визитов допинг-офицеров.

Слова Позднякова прозвучали в интервью агентству ТАСС. В ОКР, по словам его президента, не считают правильной ситуацию, когда спортсмены несут ответственность за то, что офицеры РУСАДА не могут попасть к ним по причине сломанного домофона или особенностей пропускного режима, что может обернуться предупреждениями от агентства и даже дисквалификациями.

Поздняков также сообщил, что 29 апреля на наблюдательном совете Российского антидопингового агентства будет обсуждаться вопрос поддержки спортсменов от РУСАДА. «ОКР считает необходимым обсудить на наблюдательном совете поддержку спортсменов и единые правила игры для российских олимпийцев — потенциальных кандидатов в олимпийскую команду страны на Игры в Токио-2020», — заявил глава Олимпийского комитета России.