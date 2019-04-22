Российская фигуристка Алёна Косторная рассказала о создании нового показательного номера, с которым выступила в шоу «Чемпионы на льду».

«Показательный номер мы начали готовить после первенства России среди юниоров», — сообщила Косторная в интервью Федерации фигурного катания России. Спортсменка отметила, выступает в образе вампира: автором этой идеи стала Этери Тутберидзе. «Я катаю Беллу из кино «Сумерки», — пояснила Косторная. — Первая часть — это её перерождение из состояния человека в состояние вампира».

Ранее Тутберидзе объяснила, почему Косторная раньше всех покинула шоу «Чемпионы на льду». Мероприятие состоялось в Краснодаре, его хэдлайнером стала Алина Загитова. акже на лёд вышли и другие ученики Тутберидзе: Анна Щербакова, Элизабет Турсынбаева, Александра Трусова, Морис Квителашвили, а также дочь тренера Диана Дэвис с партнером Глебом Смолкиным. Приглашёнными гостями стали Максим Ковтун, Александра Степанова и Иван Букин, Евгения Тарасова и Владимир Морозов.